Lite condominiale tra due donne in una palazzina del quartiere Bronx di Licata. Il bilancio è di una ferita e l’altra denunciata. Il fatto è avvenuto sabato. La causa della zuffa sarebbe da ricondurre al dare da mangiare ad alcuni cani randagi presenti nel quartiere. Una delle due avrebbe rimproverato il figlio della “rivale”. Per questo motivo è nata una discussione tra la donna e la mamma del ragazzo che è subito degenerata. Una delle due è rimasta ferita ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. La più esagitata è stata denunciata a seguito dell’intervento dei poliziotti del Commissariato cittadino per minacce e lesioni personali.