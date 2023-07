Spento nella notte l’incendio divampato in tarda serata nella parte inferiore, quella riservata agli arrivi, dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Fontanarossa a Catania. Non si registrano danni a persone. Quando è scoppiato il rogo lo scalo è stato subito fatto evacuare. Nel fuggi-fuggi collettivo, tra il fumo e nell’oscurità è andata via la luce. Si sono vissuti momenti di panico.

“Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”. Così su Twitter la Sac, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo, che ha inoltre fatto sapere che sono sospese fino alle 14 del 19 luglio le operazioni di volo che in un primo momento si pensava potessero riprendere alle 8 di stamane.

I voli sono stati dirottati su altri aeroporti dell’Isola. I pompieri sono ancora al lavoro nell’aerostazione, tuttora invasa dal fumo, per le ultime operazioni di bonifica e per risalire alle cause del rogo.