Una rissa è scoppiata durante la notte di Capodanno nel centralissimo corso Vittorio Emanuele a Licata. I fatti si sono verificati intorno alle 3 del mattino del primo dell’anno. Coinvolte più persone. Di lì a poco, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Licata. E i militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica della zuffa. Elementi utili all’attività investigativa potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di video sorveglianza presenti nella centralissima zona.

