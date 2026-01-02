Nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento nel 2025 i bimbi nati sono stati 1.469 con un incremento di 61 nascite rispetto all’anno precedente (nel 2024 erano stati 1.408).

La prima nata del 2026 nel reparto del nosocomio agrigentino è stata Celine. I genitori, Denise Scarpello e Salvatore Melilli, sono di Palma di Montechiaro. A seguire il parto i medici Noemi Ceresi e Barbara Gramaglia e le ostetriche Lucrezia Pirrera e Mariangela Genuardi.

