Rissa in un locale, sei denunciati (c’è anche una donna)

Hanno fatto a botte all’interno di uno dei locali della movida, in una delle Cale più frequentate, di Lampedusa. Sei le persone, fra cui una donna, che sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento dai carabinieri della Stazione isolana, per l’ipotesi di rissa.

Sono due ristoratori di Lampedusa, rispettivamente di 43 e 40 anni, un cuoco di 55 anni, anche lui lampedusano, due palermitani, residenti a Cinisi, un pensionato di 73 anni, e un tecnico ortopedico di 45 anni, e una diciottenne disoccupata.

A quanto pare nessuno però si sarebbe fatto male. Sono stati i militari dell’Arma ad intervenire nel locale, e a riportare la calma. Cosa abbia innescato la zuffa non è chiaro.