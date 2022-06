Come trovare affitti convenienti in Italia

Ora che avete trovato il posto perfetto per vivere in Italia, è il momento di pensare all’affitto. A meno che non abbiate un fondo fiduciario o i vostri genitori siano disposti a mantenervi per sempre, ovviamente. Se avete un budget limitato e non potete permettervi di acquistare un appartamento, dovrete trovare affitti convenienti. La buona notizia è che in Italia ci sono molte proprietà in affitto a prezzi accessibili. La cattiva notizia è che accessibile non significa economico; affittare un appartamento in Italia costerà comunque di più rispetto ad altri Paesi come la Francia o la Germania. Tuttavia, con la giusta dose di ricerca, preparazione e capacità di negoziazione, è possibile trovare affitti convenienti in Italia. Diamo un’occhiata ad alcune informazioni che depositphotos.com ha trovato per voi su come trovare affitti economici in Italia.

Essere consapevoli dei costi

Il costo degli affitti in Italia varia da Paese a Paese e da regione a regione. Ad esempio, il costo medio di un affitto a Milano è di 600-1000 euro al mese, mentre a Napoli è di 300-400 euro al mese. Le diverse regioni hanno costi e standard differenti, quindi assicuratevi di esserne a conoscenza prima di firmare qualsiasi contratto. Oltre all’importo dell’affitto mensile, è bene tenere presente anche i costi aggiuntivi, come ad esempio il canone una tantum per la fornitura di elettricità e gas, la connessione a internet o l’installazione dell’impianto di condizionamento.

La ricerca è fondamentale

La chiave per trovare affitti convenienti in Italia è la ricerca. Dovrete fare una ricerca e scoprire quali tipi di proprietà sono disponibili e i loro prezzi. Ci sono molti siti web, come Airbnb, che possono aiutarvi a trovare un appartamento o una stanza in affitto. Assicuratevi di prendere in considerazione la posizione della proprietà e il suo prezzo prima di prenotare un posto.

Trovare un agente affidabile

La prima cosa da fare è trovare un agente affidabile. Questo renderà il resto della ricerca molto più semplice. Cosa ci si può aspettare quando si incontra un agente? L’agente dovrebbe mostrarvi alcune delle migliori offerte nella vostra fascia di prezzo, fornirvi una stima dei pagamenti mensili per l’affitto e, in generale, guidarvi attraverso il processo di affitto in Italia.

Cercate di negoziare un prezzo più basso

Quando si cerca un appartamento in affitto a prezzi accessibili, una delle prime cose da fare è cercare di ottenere un prezzo più basso. La persona che affitta l’immobile potrebbe non essere disposta a negoziare sul prezzo, ma se siete insistenti, potreste riuscire a trovare un modo. Innanzitutto, fategli sapere il vostro budget e quanto siete disposti a pagare al mese. Se si rifiutano, chiedete il motivo; potrebbe essere che vogliono affittare a un certo prezzo. Chiedete se c’è una certa flessibilità nel prezzo mensile o nella negoziazione in generale. Ricordate: non siate troppo insistenti e accettate un no come risposta quando vi viene dato!

Guardare oltre gli affitti

in città Molte persone che cercano affitti economici in Italia guardano ai prezzi in città. Tuttavia, vale la pena considerare anche la periferia. L’ultima cosa che volete è passare molto tempo a fare i pendolari per raggiungere il vostro posto di lavoro; cercate invece immobili che siano più vicini al luogo in cui lavorate. In alcuni casi, ciò può significare affittare un appartamento fuori dalle zone principali di Roma, Milano o Napoli.

Conclusione

State per intraprendere uno dei viaggi più emozionanti della vostra vita. State muovendo i primi passi come nuovi residenti in Italia. State per sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua e un nuovo stile di vita. Ma questo non significa che dobbiate rinunciare a tutte le comodità di casa vostra. Il mercato immobiliare italiano non è facile da navigare, quindi è bene essere preparati prima di iniziare la ricerca. Questo articolo vi ha dato alcuni ottimi consigli per aiutarvi a trovare il miglior affare per un affitto economico in Italia. Buona caccia!