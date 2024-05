Una rissa furibonda, per futili motivi, è scoppiata davanti ad un bar del centro di Aragona lo scorso 2 maggio. A darsele di santa ragione sono stati cinque aragonesi, quattro dei quali rimasti feriti. I carabinieri della Stazione cittadina a conclusione dell’attività investigativa hanno ricostruito i fatti, riuscendo a risalire a tutti i partecipanti alla zuffa.

Si tratta di un 57enne disoccupato e quattro operai di 66, 65, 40 e 37 anni, tutti denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rissa aggravata. Tutto quanto sarebbe partito da una discussione per dei presunti contrasti.

Parolacce, offese, spintoni fino a quando la situazione è precipitata. Dalle parole alle vie di fatto, il passo è stato breve. E hanno iniziato a picchiarsi. I feriti sono stati portati in ospedale. Il 57enne e il 66enne hanno riportato traumi importanti giudicati guaribili in trenta giorni, mentre il 40enne e il 37enne lievi ferite guaribili in dieci giorni.