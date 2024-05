Forza Italia continua a raccogliere nuove adesioni nell’Agrigentino, ha aderito al partito l’assessore comunale di Burgio, Mariangela Cusumano. Esprimono soddisfazione i deputati regionali Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, rispettivamente coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale di Forza Italia.

“Diamo il benvenuto all’amica Mariangela Cusumano – scrivono in una nota La Rocca Ruvolo e Gallo – certi che rappresenterà al meglio le istanze che provengono dal suo Comune dove già opera con grande passione e competenza come assessore titolare di diverse deleghe, dalla Sanità al Turismo. La politica ha bisogno di giovani come lei disposti a spendersi per il sociale e a dare il loro contributo nella comunità in cui vivono, la ringraziamo per la fiducia e le assicuriamo la massima collaborazione”.