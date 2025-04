Se le sono date di santa ragione utilizzando anche un coltello e una mazza da baseball. Protagonisti tre giovani di nazionalità tunisina. Due sono rimasti feriti, per fortuna, non in maniera grave. La rissa è scoppiata, ieri mattina, in piazza San Vito a Sciacca. I poliziotti del Commissariato cittadino, accorsi tempestivamente, hanno scongiurato il peggio. I tre sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

