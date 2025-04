Gli agenti della polizia municipale di Agrigento hanno elevato 10 sanzioni ad altrettanti autobus turistici, nel periodo compreso tra il venerdì Santo e il ponte del 25 aprile. Un vero e proprio fenomeno quello dei pullman, che portano gruppi di visitatori nella Valle dei Templi e al museo archeologico, e non pagano la tassa di stazionamento.

I vigili urbani hanno perlustrato e controllato i mezzi al posto di ristoro, in via Panoramica dei Templi e in via Petrarca a pochi passi dal museo archeologico. Come è emerso dagli ultimi dati la tassa di stazionamento viene costantemente “evasa”.

Il Comune nei giorni scorsi è corso ai ripari con la collocazione di cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l’obbligo di pagamento della tassa di stazionamento. La tassa è di circa 100 euro al giorno per ogni mezzo turistico che arriva in città.

