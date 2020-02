Rissa al Quadrivio e aggressione a don Mario Sorce, un imputato all’abbreviato

Processo rissa al Quadrivio, e aggressione a don Mario Sorce. L’imputato Giuseppe Contrino, 35 anni, di Agrigento, all’abbreviato. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranova non gli ha concesso la messa alla prova per via dei precedenti.

Sul banco degli imputati oltre a Contrino, siedono Nizan Bhiri, 34 anni; Salvatore Capraro, 31 anni; Silvestre Giovanni Russo, 30 anni; Stefano Davide Burgio, 36 anni; Angelo Carapezza, 25 anni; e Gabriele Minio, 31 anni; tutti di Agrigento.

Pertanto per questi 6 imputati ci sarà lo stralcio giorno 23 marzo, mentre Contrino verrà giudicato il 15 maggio.

Vengono contestati i reati di danneggiamento e lesioni aggravate. Il collegio degli avvocati Fabio Inglima Modica, Giovanni Gallo Afflitto, Daniele Re, Carmelita Danile, Ninni Giardina e Salvatore Bruccoleri.

Il sacerdote era intervenuto per sedare gli animi e a sua volta è stato picchiato dal gruppo di giovani, che aveva preso di mira un bar e lo stava devastando, distruggendo vetrate, sedie e altri oggetti, mentre picchiavano a calci e pugni il fratello del titolare, e una donna che si trovava all’interno.