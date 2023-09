Due condanne e due assoluzioni nel processo a carico di due coppie di fratelli che avrebbero dato vita ad una zuffa nelle scale di una palazzina dove abitavano, nel quartiere “degli Indiani”, in contrada “Vincenzella” a Porto Empedocle. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha inflitto 4 anni e 10 mesi di reclusione ciascuno per Cristian e Bruno Pagliaro, rispettivamente di 37 e 32 anni.

I due imputati sono stati assolti come i fratelli Salvatore e Marco Davide Racinello, di 29 e 27 anni, per il reato di rissa. Il pubblico ministero Paola Vetro aveva chiesto la condanna a sei anni per Bruno Pagliaro, otto anni e quattro mesi per il fratello Cristian, tre anni per Salvatore Racinello e tre anni e quattro mesi per Marco Davide Racinello.

Tutte le richieste, peraltro, erano ridotte di un terzo per effetto del giudizio abbreviato. L’episodio al centro del processo risale al 13 marzo dell’anno scorso. I fratelli Racinello avrebbero aggredito Cristian Pagliaro per un banale contrasto, pare, riconducibile a dissidi condominiali. Il fratello Bruno sarebbe arrivato in un secondo momento con due spranghe di metallo, e i due Racinello sono stati selvaggiamente picchiati e colpiti alla testa.