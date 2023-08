Rissa tra giovani immigrati per motivi sconosciuti, ieri notte, in via San Francesco nel centro storico di Agrigento. Uno dei partecipanti colpito con una bottiglia di vetro rotta è rimasto ferito al fianco ed ha riportato un taglio sotto l’ascella. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale e tempestivo dei poliziotti della sezione Volanti. I protagonisti della zuffa, appena hanno sentito le sirene, si sono allontanati velocemente.

Sul luogo è rimasto soltanto il tunisino ferito che ha rinunciato alle cure ospedaliere, ed è stato medicato direttamente sul posto dal personale sanitario di un’ambulanza.

Sono in corso indagini per cercare di identificarli. Sul movente, al momento, non vi è alcuna certezza. Si fa strada l’ipotesi su presunti contrasti riconducibili a qualche attività illecita. Nella zona sarebbero presenti impianti di videosorveglianza. Telecamere che potrebbero, qualora funzionanti, rivelarsi determinanti per arrivare alla tempestiva identificazione dei partecipanti alla baruffa.