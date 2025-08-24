Due ragazzini di 10 e 11 anni hanno rischiato di annegare, domenica pomeriggio intorno alle 16:30, presso la spiaggia di Manica Ciotta, lato Gaffe, in territorio di Palma di Montechiaro. Trascinati dalla forte corrente, sono stati salvati grazie al tempestivo e coraggioso intervento dei bagnini. Gli operatori Natal Onolfo e Morena Rubbino, in servizio per conto della cooperativa “MbO Mediterranea”, che gestisce il servizio di salvataggio sulle spiagge palmesi per conto del Comune di Palma, hanno affrontato con grande professionalità e sangue freddo la situazione, utilizzando l’attrezzatura di sicurezza per riportare a riva i giovani bagnanti.

I ragazzi, fortunatamente illesi, sono stati accolti dall’applauso dei presenti e dall’abbraccio commosso delle loro famiglie. “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città che ho l’onore di rappresentare – dice il sindaco Stefano Castellino – esprimo la mia più profonda gratitudine ai bagnini per il coraggio e la prontezza dimostrati, alla cooperativa MbO Mediterranea ed al capo area Lillo Inguanta, per il servizio prezioso che svolge ogni giorno al fianco del Comune per garantire sicurezza e tutela dei nostri cittadini e visitatori. L’episodio di oggi ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare sempre il mare e affidarsi alla competenza di chi veglia sulla nostra sicurezza”.

