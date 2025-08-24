PALMA DI MONTECHIARO – Oltre mille presenze, decine di etichette prestigiose, musica, showcooking e tanta voglia di stare insieme. La quarta edizione del Gattopardo Wine, ospitata nella suggestiva cornice del Saudade Verão Club di Marina di Palma, si chiude con un bilancio più che positivo, confermandosi uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’estate siciliana.

L’evento, ideato e organizzato dall’associazione Enofriends con il presidente Mario Puzzo e i soci Giancarlo Lumia, Lillo Farruggio, Santoro Castronovo e Luigi Gangarossa, ha visto la partecipazione di oltre 50 banchi d’assaggio, con cantine siciliane ma anche proposte provenienti da Franciacorta e Champagne, e una ventina di stand dedicati al food.

«Siamo alla quarta edizione e ogni anno vediamo sempre più gente arrivare da fuori provincia – raccontano gli organizzatori –. Lo scopo in primis è valorizzare il territorio e creare una sorta di fusione tra produttori, B&B, ristoratori e realtà locali, così da generare turismo e ricadute economiche concrete».

Il cuore dell’evento resta la degustazione, ma non solo. Il pubblico ha potuto assistere a showcooking e performance dal vivo, con la musica della band Lash Out e il dj set di T. Boss, oltre alla presenza speciale dell’Ambasciatore del Gusto Gianni Giardina, che ha deliziato i presenti con una sua creazione.

«Cerchiamo ogni anno di migliorarci, anche nei dettagli più piccoli – hanno aggiunto i soci di Enofriends –. L’obiettivo è garantire sempre maggiore qualità e rendere l’evento una vetrina al 100% per l’enologia e la gastronomia agrigentina. Oggi il nostro territorio è conosciuto come terra del buon gusto, non solo grazie alle cantine che lo rappresentano, ma anche grazie agli chef, ai sommelier e a chi ogni giorno si impegna a far conoscere le nostre eccellenze».

L’entusiasmo del pubblico, l’attenzione dei produttori e il numero crescente di presenze confermano che il Gattopardo Wine è ormai diventato un appuntamento fisso, capace di raccontare, attraverso un calice, il volto autentico e ospitale della Sicilia.

