Un carabiniere di Agrigento, libero dal servizio, in vacanza ad Agropoli, si è tuffato in mare per salvare una donna in difficoltà e a rischio annegamento. Si tratta del maresciallo maggiore Filippo Collana, comandante della Stazione di Colorno, in provincia di Parma. I bagnanti si erano accorti della donna che si trovava a qualche decina di metri dalla riva, in stato di incoscienza.

Il maresciallo dell’Arma a nuoto ha raggiunto la donna che non respirava e poco dopo ha iniziato le manovre rianimatorie. La bagnante dopo un po’ ha ripreso a respirare. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario della Croce rossa che ha prestato le cure necessarie e accompagnato la paziente in ospedale. Nel corso del salvataggio, il carabiniere ha riportato lievi escoriazioni agli arti.

