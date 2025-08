E’ stato iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, il 74enne pensionato coinvolto nell’incidente stradale costato la vita ad Angelo D’Anna, 67 anni, infermiere in pensione, di Raffadali, residente in città, morto l’altro ieri al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, a cause dei gravissimi traumi riportati nello scontro. Lo ha disposto la Procura della Repubblica di Agrigento.

Il pubblico ministero Elettra Consoli, titolare del fascicolo d’inchiesta, ha disposto l’autopsia sul corpo di D’Anna e ha dato l’incarico al medico legale Alberto Alongi che la eseguirà martedì pomeriggio. Il difensore dell’indagato, l’avvocato Gianfranco Pilato, potrà nominare un proprio consulente di parte. L’incidente stradale si è verificato lo scorso 10 luglio fra il Quadrivio Spinasanta e Fondacazzo, lungo la strada provinciale 1.

Il 74enne alla guida della Golf si è scontrato con lo scooter Honda 300, su cui viaggiava la vittima. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ed era stato trasferito, in elisoccorso, dall’ospedale San Giovanni di Dio a Villa Sofia dove è deceduto dopo tre settimane.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp