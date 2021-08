Rischia di annegare, turista salvato dai bagnanti

Un turista sessantenne è stato salvato dall’annegamento alla Poliscia, una delle zone di mare di Licata. Sono stati un ex sindaco di Licata e un bagnino a tuffarsi in acqua, dopo le urla del bagnante, residente a Como, in difficoltà tra le onde.

I due utilizzando il rullo di salvataggio, e grazie all’ausilio di altri bagnanti, sono riusciti a soccorrere l’uomo ed a portarlo a riva. Nel frattempo erano stati allertati gli operatori del 118, ed il sessantenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Le condizioni del turista sono buone.