Positivo al Covid crea il caos in ospedale, polizia riporta la calma

E’ risultato positivo al Covid-19, e per via di alcuni malesseri, è stato portato verso mezzanotte al pronto soccorso, dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Mentre si trovava all’interno di un’ambulanza, all’invito di attendere qualche minuto prima di accedere al “percorso Covid-19”, e all’area dedicata al pre-triage, ha cominciato ad agitarsi. Poi in escandescenza ha creato il caos.

C’è stato il fuggi fuggi tra i pazienti in attesa di essere visitati dai medici del pronto soccorso, altri si sono barricati dentro alcune stanze per paura di essere contagiati. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale e tempestivo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Il protagonista del trambusto è un giovane immigrato risultato infettato dal virus.

Alla vista degli agenti delle Volanti, da lì a poco, l’extracomunitario si è tranquillizzato.