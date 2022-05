Riqualificazione Villaseta, Marco Vullo: “Si deve aprire un varco con il tessuto sociale”

Marco Vullo, Assessore ai quartieri del Comune di Agrigento, esprime soddisfazione per l’inizio dei lavori di riqualificazione urbana dell’area del Centro Commerciale di Villaseta per circa 2 milioni di euro che andranno ad incidere positivamente sugli standard qualitativi per i residenti della frazione.

“Finalmente ci siamo: Villaseta dopo anni e anni di abbandono potrà tornare a crescere con una importante azione di riqualificazione urbana che interesserà Piazza della Concordia che è il nucleo centrale e logistico del popoloso quartiere- dice-.Sono convinto di una cosa, questo processo di cambiamento che sta per partire necessita oltre dei lavori indispensabili per rendere il Centro Commerciale finalmente a norma, vivibile, accessibile e altro anche di un processo concertativo con i cittadini e di svolta culturale e di aggregazione sana per tutti. Per questo anche sulla scorta del percorso iniziato dalle precedenti amministrazioni, si deve aprire un varco con il tessuto sociale di Villaseta. Credo che questa volta si debba creare una vera e propria cabina di regia che veda coinvolta l’amministrazione con gli operatori e gli stakeholder del territorio. Ecco perché a breve mi farò promotore di un pubblica assemblea assieme al collega Assessore Principato e al Dirigente e responsabile del procedimento, Greco, che al di là di essere parte attiva del progetto, possono anche interfacciarsi con il quartiere per avere una visione aggiornata di come procedere in itinere e per il post. Un percorso che deve avere come base di partenza un processo di confronto e circolarità che può essere determinante per rendere i quartieri un unicum con la città che è l’obiettivo principale della mia delega” conclude l’Assessore Vullo.