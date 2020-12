Ripulito il muro di via San Vito, sottostante i campi del Circolo del tennis. Negli anni le erbacce erano proliferate e gli arbusti erano diventati alberi. Oggi, come dicevamo, la ditta che sta svolgendo i lavori in città ha provveduto con la gru a rimuovere tutto, e la parete e ritornata libera e pulita oltre che più sicura. Gli alberi, infatti, per fare spazio alle radici danneggiavano le pareti di tufo cadendo cadere materiale sul marciapiedi.