Delegazione del FAI ricevuta dal sindaco

Una delegazione del Fai, presieduta dal presidente Regionale Giuseppe Taibi e della quale facevano parte l’addetto stampa regionale Luigi Mula, il delegato provinciale Bruno Carapezza e Ruben Russo, responsabile del Fai Giovani, è stata ricevuta questo pomeriggio dal sindaco Franco Miccichè. E’ stato il primo incontro con la nuova amministrazione insediatasi a fine ottobre, per fare il punto dei progetti che il Fai aveva avviato con la precedente amministrazione. Si è parlato del Bando per creare il primo museo della città e della possibilità di presentare la domanda per ritornare alla carica per fare eleggere Agrigento capitale della Cultura nel 2023. E’ stata quindi lasciata al sindaco tutta la documentazione dei progetti discussi e ci si é dati appuntamento nei prossimi giorni per discutere più concretamente della proposta e della fattibilità.