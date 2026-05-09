La strada che porta alla splendida località di Punta Bianca torna percorribile grazie a un intervento realizzato da Mareamico e finanziato attraverso il contributo di alcuni privati.

“E’ stato possibile grazie al contributo di alcuni benefattori – si legge in una nota diffusa da Mareamico -, ha riattivato la transitabilità della strada per Punta bianca, distrutta dal ciclone Harry e dalle abbondanti piogge della stagione invernale”.

“Tutto ciò è stato realizzato senza alcun aiuto pubblico, che tante volte era stato chiesto, che ci era stato promesso, ma che mai si è concretizzato”, conclude la nota.

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