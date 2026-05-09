Verso il voto del 24 e 25 maggio

Tra piazze, mercati e incontri tematici, i candidati accelerano la corsa a Palazzo dei Giganti

Gentile apre la stagione dei comizi con Cateno De Luca a Porta di Ponte. Il partito di Giorgia Meloni rilancia la compattezza attorno ad Alonge. Sodano punta su disabilità e inclusione sociale.

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Amministrative ad Agrigento. I candidati sindaco accelerano con incontri pubblici, iniziative nei quartieri e primi affondi politici in vista del voto che rinnoverà l’amministrazione comunale di Palazzo dei Giganti.

Ad aprire ufficialmente la stagione dei comizi sarà Luigi Gentile. Lunedì alle 18, il candidato sindaco sarà a Porta di Ponte insieme al leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. Il comizio, organizzato nel cuore della città e all’ingresso di via Atenea, servirà a presentare le linee programmatiche della coalizione e la proposta amministrativa per Agrigento. “Finalmente un sindaco” è lo slogan scelto per l’iniziativa, che punterà sui temi dello sviluppo urbano, dei servizi pubblici e del rilancio economico e sociale.

Sul fronte del centrodestra, intanto, arriva anche una nuova dimostrazione di compattezza attorno alla candidatura di Dino Alonge. Fratelli d’Italia ha riunito in un locale cittadino candidati al Consiglio comunale, dirigenti e parlamentari del partito in un incontro politico che ha assunto il sapore di una vera e propria prova di fedeltà al progetto del candidato sindaco.

All’iniziativa hanno preso parte il commissario regionale del partito Luca Sbardella, il deputato nazionale Calogero Pisano, il senatore Raoul Russo, il deputato regionale Giusi Savarino, il presidente provinciale Adriano Barba, la coordinatrice cittadina Paola Antinoro e l’assessore designato Carla Sicurello. Dal vertice è emersa una linea politica chiara: sostenere con convinzione la candidatura di Alonge, indicato come figura di sintesi del centrodestra e punto di riferimento per la guida della città.

Prosegue intanto la campagna elettorale dello stesso Dino Alonge, che ieri ha fatto tappa al mercato di piazza Ugo La Malfa incontrando commercianti e cittadini. “Più vi incontro e più cresce il desiderio di rendere Agrigento una città migliore e soprattutto normale”, ha dichiarato Alonge.

Clima politico già acceso anche sul fronte delle polemiche. Ad alzare i toni è stato il candidato civico Giuseppe Di Rosa, che ha attaccato duramente gli schieramenti avversari parlando di “un unico sistema di potere” dietro le candidature di Michele Sodano e Dino Alonge. Secondo Di Rosa, i partiti che sostengono i due candidati al Comune sarebbero gli stessi che, al Libero Consorzio, appoggiano il presidente Pendolino. Un quadro che, a suo dire, dimostrerebbe la presenza di un blocco politico-amministrativo interessato a mantenere il controllo di settori strategici come rifiuti, rete idrica, sanità e appalti pubblici.

Sul fronte del centrosinistra, Michele Sodano ha promosso un incontro dedicato al tema della disabilità e dell’inclusione sociale. Il candidato ha parlato di “uno dei momenti più significativi” della campagna elettorale, ringraziando famiglie e professionisti coinvolti nel confronto. Sodano ha ribadito l’impegno a costruire “una città dei diritti”, con particolare attenzione alle esigenze delle persone più fragili e dei loro nuclei familiari.

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