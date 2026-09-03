Tolleranza zero per coloro che abbandonano rifiuti per strada. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in diverse zone della città di Favara e grazie al lavoro del Nucleo operativo ambientale e videosorveglianza della Polizia Locale, sono state ritirate quattro patenti a chi è stato sorpreso a gettare spazzatura per strada. E’ stata elevata alla sanzione di un’attività commerciale in via Aldo Moro e di un cittadino per abbandoni in area condominiale. Le verifiche hanno condotto anche alla denuncia a piede libero di un favarese sorpreso a bruciare illecitamente rifiuti e alla notifica di undici inviti a comparire per violazioni ambientali.

“Gli incivili sono individuati dalle telecamere mentre abbandonano rifiuti in pieno centro storico con indifferenza e soprattutto a volte davanti gli occhi di cittadini ignavi, che invece di rivolgersi alle forze dell’ordine o collaborare per fermare questo scempio, fanno finta di nulla – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Avevamo promesso un inasprimento della fase di controllo, ed è quello che sta avvenendo. Grazie al lavoro costante portato avanti dalla Polizia Locale. Per prevenire pericoli e tutelare la salute pubblica, sono stati avviati provvedimenti per la pulizia dei terreni incolti a rischio incendi e per la rottamazione di veicoli abbandonati”.

Accanto alla difesa dell’ambiente, prosegue l’impegno per la sicurezza stradale e la presenza nei quartieri. Durante i controlli territoriali, che hanno visto anche la verifica mirata dei conferimenti presso l’isola ecologica per evitare ingressi impropri, sono state elevate 137 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada ed eseguiti 24 posti di blocco per identificazioni veicolari, inclusi i necessari accertamenti sui nuovi mezzi di mobilità sostenibile. “Continueremo così finché questa piaga non sarà debellata – continua il primo cittadino -. Un’ultima cosa, in chiusura: tanti sostenevano che le discariche ai Canali fossero frutto unicamente dei residenti. Bastano queste immagini per smentirvi”.

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