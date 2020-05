Ripresa delle celebrazioni liturgiche, l’arcivescovo ufficializza le nuove misure

Disposizioni dell’Arcivescovo di Agrigento per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo

Francesco Montenegro

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI AGRIGENTO

NUOVE DISPOSIZIONI

per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo in vigore dal 18 maggio 2020

Carissimi,

come tutti sapete, il 7 maggio u.s. il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell’Interno hanno sottoscritto il “Protocollo” concernente le «necessarie misure di sicurezza cui ottemperare, nel rispetto della normativa e delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo», che entreranno in vigore a partire dal 18 maggio p.v.

Nel raccomandare di osservare diligentemente e mettere in pratica, da parte di tutti, le norme contenute in questo “Protocollo”,

DISPONGO

che nella nostra Arcidiocesi si osservino tutte le norme appresso indicate, soprattutto da parte dei presbiteri che, messi a capo delle comunità, ne hanno la responsabilità morale e legale.

Dopo mesi di digiuno forzato, è una grazia poter riprendere a celebrare comunitariamente l’Eucaristia, pur nelle limitazioni che ancora questo periodo richiede e con le precauzioni da osservare con cura per rispettare le necessarie misure di sicurezza

1. SPAZI PER LE CELEBRAZIONI