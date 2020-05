Nuova donazione per l’Ospedale di Agrigento.

Ancora donazioni di apparecchiature e presìdi di vario genere in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento da parte di vari enti ed associazioni. Degna di nota, fra queste, la fornitura di un monitor B125 da parte della ditta “TVS” (Tecnologie Video e Servizi) srl di Agrigento. L’attrezzatura è di ausilio al funzionamento dei ventilatori polmonari e permette un monitoraggio video costante del funzionamento del macchinario e dei paramatri vitali del paziente. L’intero staff di “TVS”, una famiglia come ama definirla il titolare Gioacchino Grilletto, esprime soddisfazione per aver potuto contribuire alle finalità dell’ASP di Agrigento con la donazione di uno strumento che troverà ulteriori utilizzi anche quando le criticità legate alla diffusione del Coronavirus Covid-19 saranno superate.