Riprendono le attività di scavo nell’area del teatro antico di Agrigento, con l’obiettivo di proseguire l’indagine sulla planimetria dell’edificio e sugli aspetti costruttivi. Ancora una volta sarà possibile visitare il cantiere nel corso degli scavi, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, per seguire con la guida degli archeologi, i progressi della ricerca. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid19 il numero dei visitatori dovrà essere contingentato, per questa ragione sarà necessario prenotare la visita scrivendo all’indirizzo email: teatroakragas2021@gmail.com . Al cantiere si potrà accedere dal sentiero adiacente l’ingresso del Quartiere Ellenistico Romano, in contrada San Nicola. Le principali novità saranno inoltre raccontate periodicamente con dirette Facebook dai protagonisti dell’indagine.