San Leone, 29enne precipita dal tetto e muore, indaga la polizia

E’ deceduto l’uomo caduto dal tetto di una palazzina di via Morandi, una traversa di viale della Dune, a San Leone. Si tratta di un ventinovenne. Il giovane, ieri sera, era stato ritrovato gravemente ferito nella vicina campagna dai poliziotti della sezione Volanti, allertati da alcuni cittadini che avevano sentito delle urla accompagnate da richieste di aiuto.

Le sue condizioni all’inizio non sembravano particolarmente gravi, ed è stato trasportato prima all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e successivamente trasferito in elisoccorso al presidio ospedaliero “Villa Sofia” a Palermo, dove è morto nelle prime ore del mattino.

La polizia ha avviato le indagini per ricostruire i fatti. Non è chiaro la natura dell’episodio. Sembra che la vittima sia precipita dal tetto della palazzina. In mancanza di certezze non viene esclusa l’ipotesi del suicidio.