“Riprendiamoci il nostro tempo”, La Rotta inaugura la stagione estiva 2020

“Durante i mesi di lockdown dettati dall’emergenza da Covid-19 abbiamo sognato, fantasticato e immaginato come sarebbe stata l’estate 2020. Poi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato, fatto fronte agli impegni burocratici e adesso eccoci qui: pronti a ripartire e dedicare questa stagione alla voglia di stare insieme, vicini seppur distanti, perché ‘la felicità vera è quella condivisa’”.

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione de La Rotta, in programma domani dal tramonto in poi con Madera Acustic Duo, la location sita in viale Dune a San Leone, nata da un progetto, condiviso anche questo, di Andrea e Mirko Franco. Progetto che quest’anno rivoluziona il modo di vivere l’estate: tanti appuntamenti con ingressi contingentati, musica, buon cibo e cocktail con materie prime di assoluta qualità per una stagione che ha tutte le premesse per essere annoverata tra le ‘indimenticabili’.

“Abbiamo cambiato il look de La Rotta – proseguono Mirko e Andrea – ideando ampi spazi verdi e utilizzando materie prime naturali. Ci siamo dedicati alla programmazione estiva pensando serate da condividere senza assembramenti e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Non solo. Abbiamo rimodulato anche la “giornata in spiaggia”: i nostri ospiti usufruiranno di servizi ‘all’ombrellone’ senza bisogno di recarsi al bancone: varietà di insalate con verdure di stagione e frutta fresca, caffè e ammazzacaffè serviti direttamente in spiaggia a costo zero”.

“Colazione “fatta in casa” con muffin, torte, plum cake e cornetti appena sfornati – afferma Eleonora Faro, cuoca per passione più che per mestiere – E ancora pranzi e cene con i sapori della Sicilia a tavola e con una attenzione particolare rivolta a chi segue una alimentazione sana ed equilibrata con piatti a base di cereali e verdure grigliate dal sapore tipicamente estivo”.

L’occhio vuole la sua parte, lo sa bene il barman Marco Sodano che ha pensato una serie di cocktail partendo da una solida base: bottiglieria solo di alta qualità. Cocktail affumicati, frozen, sour, speziati, alcolici e analcolici con un solo obiettivo: esaltare i sapori dei cibi.

Grande ritorno del format “Cibo, chiacchiere e vino” e da segnare in agenda il venerdì con “VenerFree” a cura di Pablo dj e la domenica al tramonto, quando il protagonista assoluto sarà il pianoforte.

Ogni domenica, infatti, Antonio Fornabaio, il talentuoso pianista che arriva direttamente da Napoli, regalerà momenti “ad alta intensità” emozionale accendendo l’atmosfera con il suo pianoforte.

Dedicata agli sportivi il lunedì pomeriggio, dalle 18:30, la session di Yoga, rigorosamente in spiaggia, con il maestro Angelo Concilio.

“E ancora, cene spettacolo, musica da vivo, private party e tante sorprese animeranno la nostra estate – concludono Andrea e Mirko Franco – Tutto reso possibile da uno staff d’eccezione composto, oltre che da Eleonora Faro e Marco Sodano, anche dall’insostituibile Daniele Petralia che ringraziamo per la professionalità mostrata”.

Riprendiamoci il nostro tempo. Noi, che di stellato abbiamo il cielo.

Nota bene: gli ingressi a La Rotta saranno rigorosamente contingentati secondo le norme anti-contagio, per questo è obbligatoria la prenotazione ai numeri 328 734 8744 (Mirko) e 328 461 6720 (Andrea)