Dal 16 al 21 ottobre prossimi la Fijet terrà a Sciaccamare un interessante meeting giornalistico-turistico. La sede dell’incontro è una rinomata località termale e frequentata stazione balneare, ubicata sulla splendida costa sud-occidentale, a circa 65 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, e 120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo. Dal programma provvisorio allegato si rileva che saranno effettuate delle escursioni a Palermo, Valle dei Templi di Agrigento, Valle del Belice: Menfi, Montevago, Santa Margherita e Sambuca, nonché incontri istituzionali di cui attendiamo conferma: la conferenza stampa con il Governatore Nello Musumeci e gli assessori regionali Manlio Messina (Turismo) e Alberto Samonà (Beni Culturali) a Palazzo d’Orleans di Palermo. Prevista anche la consegna del Golden Apple Award Fijet 2020 al Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, rimandato a causa del Coronavirus.

Altro appuntamento quello di martedì 20 ottobre alle ore 18 sempre a Torre del Barone, dove avrà luogo la cerimonia di riconoscimento Fijet ai familiari del compianto presidente di Aeroviaggi Antonio Mangia “per avere trasformato Sciaccamare in un polo turistico-termale d’eccellenza, punto di riferimento per il turismo internazionale”. Nel ricordarvi l’evento, vorrei precisare che la partecipazione non è obbligatoria per tutti e cinque giorni. Si possono scegliere le giornate interessate purché comunicate per prenotare la camera che avrà il costo giornaliero di 80 euro cadauno (camera doppia), mentre per la singola vi sarà un supplemento di 50 euro.

Per prenotare potete inviare mail a info@fijet.it con allegato copia del bonifico.