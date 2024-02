Posteggia l’auto in sosta “selvaggia” impedendo ai pedoni e soprattutto ad un disabile di muoversi. Quest’ultimo ha quindi chiesto che venisse spostata, ma per tutta risposta l’automobilista lo ha spinto a terra per poi allontanarsi. Un disabile agrigentino, rimasto dolorante alla schiena, ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Tutto quanto si è verificato, venerdì mattina, nell’area parcheggi di piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento. Ad intervenire sin da subito è stata una ispettrice della polizia municipale, in quei momenti, in servizio nella zona del centro cittadino.

L’agente ha provato a bloccare e sanzionare l’aggressore, ma quest’ultimo, per tutta risposta l’ha apostrofata in malo modo e, rifiutandosi di consegnare i documenti, se l’è data a gambe levate. I vigili urbani hanno avviato le indagini e sarebbero già sulle tracce dell’automobilista violento.