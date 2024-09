Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un pensionato 83enne di Favara con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La prima udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 14 ottobre davanti il giudice del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli. L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, è accusato di aver insultato e minacciato di morte per tre anni l’anziana moglie. La donna, rappresentata dall’avvocato Antonio Dicristofalo, si costituirà parte civile.