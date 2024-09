Emesse due ordinanze dopo i cedimenti del costone a Ponente in contrada Albero Sole a Lampedusa. Una è della Capitaneria di porto che vieta alle imbarcazioni di avvicinarsi alla costa con l’obbligo di rimanere a una distanza minima di 100 metri dal costone franato, e l’altra del Comune isolano che di fatto ha chiuso la strada che porta a una vecchia cava.

Nel frattempo, a breve saranno espletati degli studi geologici, fisici, geomorfologici e stratigrafici non solo dell’area dove negli ultimi giorni si sono verificati i due crolli ma anche in altri punti che hanno le stesse caratteristiche. Dovrà essere svolto un intervento per mettere in sicurezza tutti i punti pericolosi delle coste dell’isola e che spesso sono pericolosamente fruiti, soprattutto dai turisti.