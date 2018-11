Riparte la formazione professionale ad Agrigento. Lunedì mattina prima giornata d’aula all’Accademia Palladium

Dopo anni di stallo, ritorna la formazione professionale ad Agrigento con i corsi organizzati dell’Accademia Palladium. Domani mattina, lunedì 19 novembre, sarà il primo giorno d’aula per tanti giovani che da tempo attendono l’avvio dei corsi per acquisire nuove competenze ed aspirare ad un futuro lavoro qualificato. Sono diversi i corsi attivati dall’Accademia Palladium e molti quelli ancora da attivare in brevissimo tempo per le varie figure professionali come Operatore del Benessere Estetista, Parrucchiere, Assistente all’Autonomia e alla comunicazione, Operatore Socio Assistenziale, Operatore Specializzato in Paghe e Contributi. La formazione professionale in Sicilia riparte grazie all’impegno e alla volontà dell’Assessore regionale Roberto La Galla che, nonostante tutte le difficoltà, è riuscito a fare ripartire i tanti corsi. Bisogna riconoscere anche l’impegno proficuo e attento di alcuni enti datoriali come l’Anfop che si sono battuti con un solo unico fine, quello di far ripartire la formazione in Sicilia a tutti costi.