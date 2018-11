Agrigento che rabbia: a Latina perde dopo un supplementare

Latina Basket vs Fortitudo Agrigento 94 a 89.

Che rabbia per Agrigento che a

latina si fa rimonatare in un concitato finale per poi perdere al supplementare. Non bastano Cannon e Amir Bell, per Agrigento sconfitta amara.Latina Basket: Lawrence, Carlson, Tavernelli, Cassese, Fabi, Baldassarre, Allodi, Jovovic, Ambrosin, Cavallo, Di Prospero, Di Bonaventura. Coach Franco Gramenzi, Assistant Coach Giuseppe di Manno.

Fortitudo Agrigento: Bell Amir, Cuffaro Giuseppe, Cannon Jalen, Evangelisti Marco, Sousa Dimitri, Zilli Giacomo, Ambrosini Lorenzo, Nicoloso Paolo, Guariglia Tommaso, Pepe Simone, Fontana Edoardo. Coach Franco Ciani