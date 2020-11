Riparato il bocchettone dell’impianto idrico a servizio dei Vigili del fuoco

AGRIGENTO. Da diversi anni il bocchettone al quale si collegano per approvvigionarsi le autobotti della Protezione civile e dei Vigili del fuoco in piazza Sinatra, oggi piazza Modugno, perdeva acqua. Una scia lunga e costante di liquido che col tempo aveva creato anche un percorso di viscido muschio di colore verde che adornava la parete e la strada. Non veniva riparata per noncuranza e anche perché era piuttosto complicato bloccare il flusso dell’acqua mentre sui cambiavano i raccordi. Ma su sollecitazione del sindaco questa mattina l’intervento è stato effettuato e da oggi l’acqua non perde più.