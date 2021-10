Rinviata a mercoledì 27 ottobre Akragas – Casteltermini per allerta meteo

La società dell’Akragas comunica che a causa dello stato di ALLERTA METEO tutte le attività sportive in programma ad Agrigento domani, domenica 24 ottobre 2021, sono sospese, come da ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Rinviata dunque la partita del campionato di Eccellenza, Akragas – Casteltermini. Su disposizione della LND Sicilia, la partita verrà recuperata mercoledì 27 ottobre, alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento. Inoltre, la Società biancazzurra informa che tutti coloro che hanno già comprato il biglietto in prevendita potranno utilizzarlo mercoledì 27 ottobre.