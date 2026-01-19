Rinvenuti interrati una canna da fucile marca Mannlicher – Càrcano modello 91 e 173 munizioni calibro 6,5×52, in pessimo stato di conservazione, residuati bellici. La scoperta in un fondo di via degli Elimi nelle campagne di Villaseta, durante dei lavori di ristrutturazione edilizia di un vecchio immobile.

Il proprietario del terreno, un cinquantenne imprenditore agricolo, ha immediatamente allertato il 112. Sul luogo si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Il Mannlicher-Càrcano è stato un fucile a otturatore girevole-scorrevole adottato dal Regio Esercito Italiano dal 1891 al 1945.

L’arma da sparo e le munizioni sono state, naturalmente, prelevate dai militari per la successiva consegna all’ente preposto.

