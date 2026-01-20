Una vistosa e copiosa perdita d’acqua è stata segnalata dai cittadini all’incrocio tra via Roberto Rossellini e via Salvatore Campo, ad Agrigento nel quartiere di San Leone. L’acqua fuoriesce da un pozzetto, con un flusso continuo che sta causando dispersione idrica e una riduzione della portata lungo la rete.

Oltre allo spreco, i residenti segnalano possibili danni alla viabilità, con il manto stradale costantemente bagnato e il rischio di deterioramento dell’asfalto. Da qui l’appello agli enti competenti per un intervento urgente di riparazione e messa in sicurezza dell’area.

Sulla segnalazione dei cittadini interviene Danila Nobile, presidente dell’AICA, da noi contattata.

«C’è una condotta principale rotta, una T di diametro 200 – spiega Nobile – dobbiamo intervenire dentro il pozzetto. L’erogazione al momento non c’è, quindi non ci sono perdite d’acqua attive in questo momento. La perdita si potrà vedere il lunedì con l’erogazione».

La presidente AICA chiarisce inoltre che l’intervento richiede particolare attenzione: «È un lavoro delicato e bisogna capire esattamente chi può eseguirlo. Stiamo intervenendo: domani mattina l’impresa effettuerà un sopralluogo».

