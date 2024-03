“Nazisti infami” sul muro della sede di Fratelli d’Italia in via Gioeni. “I vax uccidono” e “Id digitale morte della libertà” sulle pareti dell’agenzia di riscossione delle tasse in via Metello e davanti la vicina scuola “Tortorelle”. E nuove scritte sono state trovate in altre zone di Agrigento: “obbligo vaccinale criminale” sul marciapiede all’altezza del cancello d’ingresso della scuola Esseneto nell’omonima via e “Sindacati nazisti traditori del popolo” sulla facciata esterna della palazzina che ospita un patronato, in via Vincenzo Gaglio, nel rione del campo sportivo “Esseneto”.

In merito alle scritte gli agenti della Digos, della sezione Volanti e della Scientifica, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini per provare a identificare l’autore o gli autori degli atti di vandalismo. I reati per cui sta indagando sono diffamazione e imbrattamento. Accanto alle scritte una “W” cerchiata. Si tratta del simbolo del movimento no vax già autore anche nel recente passato di numerosi atti vandalici. (Foto Agrigento Oggi).