Musica, divertimento e gastronomia in una atmosfera di relax e tranquillità.

Cala Manbrù accoglie l’arrivo della primavera con un weekend di celebrazioni, dando il via alle festività pasquali con un aperitivo sabato 30 marzo prossimo. L’invito dello staff del beach club alle pendici del Monte Stella, a Siculiana Marina, è ad “unirvi per ammirare insieme il tramonto e gustare gli ottimi drink preparati dai nostri bartender accompagnati da gustosi stuzzichini.”

Il giorno successivo, domenica 31 marzo, il pranzo di Pasqua con un menù degustazione a scelta tra pesce e carne.

Per il lunedì di Pasquetta, in programma un evento speciale ricco di musica, divertimento e gastronomia di qualità. Sarà servito un buffet per il pranzo fino all’aperitivo. Il tutto è disponibile esclusivamente su prenotazione tramite il link: https://calamanbru.superbexperience.com/. I posti sono limitati.

I menu sono stati ideati dal nuovo chef Domenico Benfante.

Per l'occasione, la colonna sonora della festa sarà curata da Maurizio Sammartino, con una selezione di vinili che accompagnerà tutta la giornata.

9000 mq di spazi, in un contesto naturale, Cala Manbrù è una struttura balneare con spiaggia privata e attrezzata con bar, ombrelloni sdraio e lettini “large size”. Ma è anche ristorante con sala chiusa climatizzata con vista mare. Una struttura realizzata con particolare cura nella scelta dei colori, dei materiali e dei complementi con il risultato di un ambientazione che rimanda ad un oasi che si integra perfettamente con il paesaggio circostante e caratterizzata da spazi ampi con capacità di ospitare anche eventi e banchetti sempre in una atmosfera di relax e tranquillità.