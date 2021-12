Rinnovata tradizione omaggio floreale dei vigili del fuoco all’Immacolata

Come da tradizione rinnovata una tradizione storica di decenni: il consueto omaggio floreale dei Vigili del fuoco alla Madonna Immacolata. Un appuntamento speciale che questa mattina si è rinnovato grazie al personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento. E’ stato deposto un cuscino di fiori ai “piedi” della statua della Madonna presso la Basilica dell’Immacolata Concezione, nel rispetto delle prescrizioni anticovid. La cerimonia è stata preceduta da una prima funzione religiosa a inizio giornata. Subito dopo intorno alle 11, in via Atenea sono giunti un’autobotte e un’autoscala dei Vigili del fuoco. Presenti i vertici del Corpo, funzionari, tecnici e decine di vigili del fuoco fuori servizio. Davanti agli occhi dell’arcivescovo Alessandro Damiano , due vigili del fuoco, Salvatore Sodano e Angelo Capraro, attraverso l’autoscala hanno raggiunto la statua della Madonna e collocato i fiori, precedentemente benedetti, alla sommità del campanile. Poi a seguire la Santa Messa officiata dall’arcivescovo Alessandro Damiano, alla presenza dei vertici istituzionali e delle forze dell’ordine.