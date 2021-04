Rinasce il circolo del Pd di Agrigento

Si è riunito il Comitato Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Agrigento. Il Segretario Torregrossa e tutti i componenti del Direttivo hanno salutato la formale rinascita del Circolo del PD di Agrigento, dopo un lungo periodo di difficoltà e di assenza. Il Segretario ha messo in rilievo la sua volontà “di svolgere il proprio mandato in maniera fattiva e aperta alla collaborazione con tutti gli Iscritti e aprendo le porte anche a tutti coloro i quali, anche se non formalmente iscritti, volessero dare un proprio contributo di idee, di proposte e di presenza. Una attenzione particolare si dovrà dare a tutti quelli che vorranno entrare a pieno titolo, tesserandosi, all’interno del Circolo del PD. Naturalmente questo quadro di ampia apertura, in piena aderenza con l’orientamento del neo eletto Segretario nazionale Enrico Letta, dovrà coinvolgere politicamente anche quelle forze politiche che sono i naturali interlocutori del PD: LEU, Articolo 1, Movimento cinque stelle, Italia Viva, Azione, anche in vista di possibili alleanze elettorali per le future consultazioni che dovessero presentarsi. I temi sui quali il Circolo del PD dovrà impegnarsi sono molteplici: la situazione di estrema precarietà economica e sociale ad Agrigento, con un particolare riferimento alla gravissima disoccupazione giovanile, gli effetti della pandemia sulla già carente economia cittadina, la situazione politica al Comune di Agrigento, con la presenza di una Amministrazione di centro-destra e più in generale alla Regione.” Alle tematiche portate dal Segretario Torregrossa si sono aggiunte tante proposte di impegno, che alla fine si sono concretizzate nella indicazione di creare degli osservatori specifici sulla Sanità in Città, un altro sulla povertà e ancora sulla gestione politica del Comune di Agrigento, senza trascurare una particolare attenzione sulla necessità di avvicinarsi alle problematiche giovanili e femminili legate al lavoro e alle condizioni di particolare disagio vissute da queste importanti componenti della Società. ” Un importante aspetto da non trascurare – dicono dal circolo-. è relativo alla importante presenza di extracomunitari, sempre più spesso abbandonati e per i quali l’integrazione è sempre più difficile, senza trascurare, più in generale, la necessità di sollecitare politiche attente alla redistribuzione dei nuovi arrivi nei territori e nelle altre Regioni e Nazioni”. Il Segretario Torregrossa alla fine ha sottolineato “l’importanza di questo primo appuntamento, sollecitando tutti ad un impegno costante per sviluppare la presenza del Partito Democratico, per riappropiarsi del ruolo di forza democratica fondamentale nella vita politica della Città. E’ indispensabile che torni a farsi sentire la voce della sinistra in una Città che sembra essere anestetizzata, dove non vi sono più voci di dissenso, anche in presenza di tante problematiche irrisolte, ma di cui nessuno sembra più accorgersi e occuparsi.”