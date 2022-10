Rimprovera ragazzi per gli schiamazzi, uova contro la sua porta di casa

Ha rimproverato più volte per via degli schiamazzi un gruppo di ragazzi, rimasto fino a tarda notte a bivaccare in strada. I giovani per tutta risposta, hanno consumato la propria vendetta. Hanno tirato decine di uova contro la porta d’ingresso dell’abitazione dell’uomo, un pensionato agrigentino ultrasessantenne.

E’ accaduto nel centro storico della città dei Templi. Il pensionato, sentendo dei rumori al portone di ingresso, s’è affacciato, ed ha visto la comitiva di ragazzi che ridendo, si stava allontanando dalla zona. S’è accorto anche del portone imbrattato, ed è sceso in strada per inseguirli.

Nel vicino quartiere della Bibbirria l’agrigentino è stato notato, e fermato, dai poliziotti della sezione Volanti. Il pensionato ha raccontato tutto quello che gli era appena accaduto, e gli agenti lo hanno invitato a sporgere denuncia.