Deve scontare un anno di reclusione perché riconosciuto colpevole di furto di energia elettrica, commesso a Ribera, nel gennaio del 2015.

In esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, i carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un settantottenne pensionato.

L’uomo, dopo la notifica del provvedimento, è stato accompagnato nella sua abitazione dove, appunto, dovrà stare per un anno in stato di detenzione domiciliare, per scontare le pena.