Rimozione cassette pubblicitarie condominiali, Agrigento: accertate irregolarità

La Polizia Municipale sta rastrellando la città per accertare violazioni in merito alla rimozione delle cassette per la pubblicità condominiale. Solo al Viale della Vittoria, escluso le traverse, fanno sapere dal comando della Polizia Locale, nella giornata di mercoledì scorso sarebbero state accertate 12 violazioni.

Intanto insorgono i rappresentanti dell’A.N.A.C.I. ( Associazione nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari) sede di Agrigento, che in merito alla rimozione cassette pubblicità, hanno inivato una lettera al sindaco Calogero Firetto:

Rimozione cassette pubblicitarie condominiali

Il sottoscritto dott. Salvatore Cultrera, n.q. di Presidente provinciale di Agrigento

dell’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari), pur contestando

in fatto ed in diritto l’ordinanza n. 11 del 15 febbraio 2019 che presenta profili di illegittimità, in

considerazione che ciascun Amministratore gestisce decine di Condomini e, pertanto, per ovvie

ragione di organizzazione, ha necessità di oggettivo tempo per potere ottemperare alla predetta

ordinanza, chiede che questa abbia efficacia dopo e non prima il 31 marzo 2019.

Si ritiene inoltre che, per esperienza già vissute in passato, la rimozione delle cassette

pubblicitarie avrà come unica conseguenza un aumento di volantini abbandonati davanti ai portoni

di ingresso.

Le predette cassette sono state collocate solo ed esclusivamente per il decoro della città e,

paradossalmente, oggi si dovrebbe pure pagare una sanzione.

Con riserva di adire gli organi competenti contro la predetta ordinanze o eventuali

sanzioni.

Certo di un positivo riscontro, porge i più cordiali saluti

Agrigento 26 febbraio 2019

Il Presidente Provinciale Anaci

Dott. Salvatore Cultrera