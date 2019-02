Montevago, al via i lavori di adeguamento della guardia medica

Al via a Montevago i lavori di ristrutturazione e adeguamento della guardia medica. In arrivo nuove porte blindate, prevista anche la sostituzione delle porte interne, la collocazione di inferriate nelle finestre, la sistemazione dei bagni per gli utenti e una tinteggiatura globale dei locali. Sarà inoltre attivato un sistema di videocitofono e sarà rinnovata l’illuminazione.

“L’obiettivo è quello di rendere la guardia medica di Montevago funzionale, moderna ed efficiente. Ho già chiesto all’Asp di Agrigento ulteriori interventi per la sistemazione del sistema fognario”. Lo comunica in una nota il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo.