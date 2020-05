Rimedi erboristici: in crescita le vendite online

I prodotti erboristici rappresentano da sempre un’ottima soluzione per ottenere

miglioramenti psico-fisici e affrontare la quotidianità con una dose minore di stress.

Negli ultimi anni si è poi sviluppata da parte dei consumatori un’attenzione sempre

maggiore nei confronti di questi rimedi naturali, come dimostrano i dati relativi all’aumento

delle vendite dei prodotti di erboristeria.

Una crescita che ha interessato soprattutto il comparto del mercato digitale, dove la garanzia

di poter effettuare acquisti sicuri, unita alla possibilità di scegliere tra una grande varietà di

prodotti, ha contribuito al successo degli e-shop erboristici.

A questo proposito, un punto di riferimento nel mercato italiano per quello che riguarda gli

acquisti digitali è rappresentato dall’erboristeria online fitosofia, apprezzata dagli utenti per

i numerosi prodotti commercializzati e per la qualità delle materie prime impiegate per la

loro realizzazione.

Si tratta di uno store dalla grande esperienza nel settore, maturata in più di 10 anni di

attività in rete e arricchita costantemente dal team di lavoro, costituito da professionisti

laureati altamente qualificati, che s’impegnano per realizzare e selezionare le migliori

proposte per i bisogni degli utenti del portale.

Prodotti erboristici online: infinite possibilità di scelta

I portali erboristici presenti online permettono di acquistare tutti i rimedi più apprezzati e

richiesti dai consumatori: dalle erbe officinali ai cosmetici, passando per gli oli vegetali e i

gemmoderivati.

Per quanto riguarda l’offerta messa a disposizione nello specifico da Fitosofia,

indubbiamente tra le proposte intercettano grande successo gli integratori analcolici

concentrati.

All’interno di questa categoria di prodotti è possibile individuare soluzioni che promettono

di alleviare o contrastare diversi disturbi dell’organismo: dai problemi digestivi e

intestinali a quelli legati alla diuresi, passando per tutti i disagi portati dalla stanchezza

fisica e mentale. Questi integratori si ottengono sfruttando una tecnica di estrazione

all’avanguardia, che interessa gli ultrasuoni freddi.

Si tratta di un processo che permette di ottenere prodotti di altissima qualità, che non

necessitano di aggiunte di sostanze chimiche. Questa moderna modalità d’estrazione, infatti,

consente di preservare completamente tutti i principi attivi contenuti nelle piante impiegate

per la realizzazione dei rimedi erboristici.

