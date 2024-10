“Partita di grande sacrificio”, così Pino Rigoli ha presentato la sfida di domani contro l’Igea Virtus – Akragas a Barcellona Pozzo di Gotto. La squadra biancoazzurra ha svolto questa mattina la seduta di rifinitura allo stadio Esseneto di Agrigento, in preparazione alla trasferta di domenica 6 ottobre alle 15, contro la Nuova Igea Virtus. Il match, valido per la quinta giornata di andata del campionato di Serie D, Girone I, vedrà l’Akragas pronta alla sfida.

Ecco le parole dell’allenatore dell’Akragas in sala stampa: “Dobbiamo essere molto attenti in questa partita perché sarà una sfida di grande sacrificio. L’Igea Virtus è una squadra di alto livello, composta da giocatori di assoluto valore in tutti i reparti, inclusi staff e giocatori. Non sarà una partita semplice, quindi dobbiamo rimanere concentrati e determinati. Fisicamente e mentalmente, l’Akragas si presenta bene per questo derby siciliano. Abbiamo lavorato intensamente questa settimana dopo un risultato positivo, ma dobbiamo fare di più considerando la nostra posizione in classifica. Ogni partita è un’opportunità aperta, e dobbiamo cercare l’eccellenza in ogni momento, sia in allenamento che in campo.”

La terna arbitrale sarà tutta calabrese: il match sarà diretto da Loris Graziano di Rossano, con Francesco Otranto di Rossano come primo assistente e Niccolò Matteo Presta di Cosenza come secondo assistente.